De Provincie Utrecht wil dat al het openbaar vervoer in de regio in 2028 zonder uitstoot van uitlaatgassen rijdt. De Provincie moet daarom vijfhonderd dieselbussen zien te vervangen voor elektrische bussen.

Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen, gaat de Provincie samen met de Hogeschool Utrecht meewerken aan het Europese project eBussed.

In het project eBussed bundelen zes Europese regio's kennis. Zij willen de beste voorbeelden uit de praktijk verzamelen om zo makkelijker over te schakelen naar milieuvriendelijk openbaar vervoer. De Universiteit van Turku in Finland heeft de leiding bij het project. Andere partijen zijn onder andere Hamburg en het Italiaanse Livorno.

In totaal rijden er nu al zeventien elektrische bussen in regio Utrecht. Begin 2020 komen daar nog eens zestig nieuwe elektrische bussen bij. Vervoerder U-OV zet 55 nieuwe elektrische bussen in voor het openbaar vervoer in de stad en regio Utrecht. Syntus Utrecht zet vijf nieuwe bussen in voor de stad en regio Amersfoort.

De twee vervoerders hebben daarvoor de keuze laten vallen op verschillende busbedrijven en bustypen. Zo kunnen zij verschillende ervaringen opdoen.

Elke Europese regio levert in 2022 een actieplan in. Daarin staan de belangrijkste bevindingen en leerpunten rondom de overgang naar elektrisch openbaar vervoer.