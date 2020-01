Utrecht

Werk van Salvador Dalí vanaf februari te zien in Centraal Museum

Het schilderij La Memoire de la Femme-Enfant van Salvador Dalí wordt in februari geëxposeerd in het Centraal Museum in Utrecht. Het schilderij is vanaf 15 februari voor het eerst in Nederland te zien, als onderdeel van de nieuwe tentoonstelling De tranen van Eros: Moesman, Surrealisme en de Seksen.