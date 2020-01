Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag drie vermoedelijke zakkenrollers aangehouden in de Utrechtse binnenstad. Een vierde verdachte wordt mogelijk later gearresteerd.

Een slachtoffer van zakkenrollerij vertelde dat een aantal mannen hem had afgeleid en dat een ander hem had omhelsd. Later merkte hij dat er een aantal spullen uit zijn zakken waren gehaald.

Met behulp van cameratoezicht kon de politie al snel één verdachte aanhouden. Niet veel later werden ook twee andere verdachten ingerekend.

Een vierde verdachte wist te ontkomen, maar zijn identiteit is bekend bij de politie.