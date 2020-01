In een flatwoning aan de Dorbeendreef in de Utrechtse wijk Overvecht zijn zondag rond 12.00 uur schoten gelost, heeft de politie donderdag bekendgemaakt. Niemand raakte gewond.

De politie kreeg een melding over een of meerdere knallen in een woning en concludeerde ter plaatse dat er was geschoten. De eerste bevindingen van het politieonderzoek wijzen op een incident in de relationele sfeer. Toch is het nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgepeeld in de flat.

Het is niet bekend of er iemand is aangehouden in de zaak.

Getuigen van het incident worden opgeroepen contact op te nemen met de politie in Utrecht.