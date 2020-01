Twee tieners van zestien en zeventien jaar hebben donderdagochtend geprobeerd in een woning te breken aan de Heycopperkade in de Utrechtse wijk De Meern, meldt de Politie Vleuten-De Meern via Twitter.

Een oplettende getuige alarmeerde de politie over een verdachte situatie bij de woning. Toegesnelde agenten konden het tweetal vervolgens aanhouden.

Het is niet bekend of er iemand thuis was tijdens de poging tot inbraak.