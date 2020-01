Utrecht

Tieners proberen in te breken in woning aan Heycopperkade in De Meern

Twee tieners van zestien en zeventien jaar oud hebben donderdagochtend geprobeerd in te breken in een woning aan de Heycopperkade in de Utrechtse wijk De Meern, meldt de politie Vleuten-De Meern via Twitter.