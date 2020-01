De politie heeft dinsdag een nieuwe aanhouding verricht in het kader van het onderzoek naar een schietincident dat op 3 december 2018 plaatsvond in de Utrechtse wijk Ondiep. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Een bestuurder van een bestelbus reed op die dag het slachtoffer klem op de Rietstraat. Vervolgens werd vanuit het voertuig meerdere keren op het slachtoffer geschoten. Hij raakte alleen gewond aan zijn hand.

Het incident was destijds opvallend omdat het signalement van een als Zwarte Piet vermomde schutter werd verspreid.

De politie heeft eerder al twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. De inhoudelijke rechtszaak die op 6 januari zou plaatsvinden, werd uitgesteld wegens nieuwe informatie in het onderzoek.