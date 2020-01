Utrecht

Nieuwe aanhouding in onderzoek schietpartij in Utrechtse wijk Ondiep

De politie heeft dinsdag een nieuwe aanhouding verricht in het kader van het onderzoek naar een schietincident dat op 3 december 2018 plaatsvond in de Utrechtse wijk Ondiep. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.