Fietspad bij Villa Jongerius twee weken dicht vanwege bodemverontreiniging

Het fietspad langs Villa Jongerius, op de Doctor M.A. Tellegenlaan in Utrecht, gaat twee weken dicht omdat er sprake is van bodemverontreiniging. Bij werkzaamheden in de bodem van de straat is gas vrijgekomen dat schadelijk is voor de gezondheid.