De Bazaar heeft een huurachterstand van ruim 1,8 miljoen euro bij de gemeente Utrecht. Dat liet de gemeente dinsdag weten op vragen van de politieke partij Stadsbelang Utrecht. Sinds juni 2015 betaalt De Bazaar te weinig of helemaal geen huur.

Vanaf 1 februari mag de gemeente de huurovereenkomst opzeggen. Dit was al eerder bekend, maar nu blijkt dat de huurachterstand zelfs is opgelopen tot 1,8 miljoen euro.

Sinds 2015 heeft De Bazaar problemen met betalen. Sinds juli 2018 werd er niks meer betaald, op een bedrag van in totaal 4.500 euro in 2019 na. Met een maandelijks huurbedrag van zo'n 60.000 euro loopt de schuld dan flink op. De gemeente laat weten zich in te zetten om het geld te krijgen, maar laat ook weten dat de kans gering is. De Bazaar kan bijvoorbeeld faillissement aanvragen.

De Utrechtse Bazaar is als Zwarte Beurs in 1981 opgericht en vestigde zich in de bloemenveiling in Vleuten. In 2012 verhuisde de bazaar naar de Groenewoudsedijk naast het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar wordt een ruimte gehuurd van de gemeente Utrecht. Al eerder gaf het bedrijf aan op het randje van een faillissement te zitten.

De gemeente en De Bazaar stonden eerder deze maand tegenover elkaar bij de rechter. Het geschil ging onder meer over de hoogte van huur. De rechter gaf de gemeente op alle punten gelijk. Daarom mag de huur per februari 2020 opgezegd worden en moet de Utrechtse Bazaar het geld terugbetalen.

Als De Bazaar gaat sluiten betekent dit ook het einde voor de vele standhouders. "Wij zijn ons daarvan bewust en vinden het spijtig voor de standhouders dat het zover is gekomen en wij begrijpen dat het consequenties voor hen heeft", aldus de gemeente als antwoord op vragen van Stadsbelang Utrecht.

Ook werd duidelijk dat er een andere ondernemer de marktfunctie in het gebouw in principe kan overnemen, maar er zijn ook plannen voor herontwikkeling. Zo is woningbouw in de toekomst ook een optie. Voorlopig zitten deze plannen nog in de ontwikkelfase.