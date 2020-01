De horecazaken NODA en Meneer Potter openen net als de bibliotheek op 13 maart de deuren in het voormalige postkantoor. De twee zaken hebben dezelfde eigenaar, Vineyard Company, maar hebben allebei een eigen concept.

De verbouwing van het voormalige postkantoor aan de Neude is momenteel in de afrondende fase. In het pand komt een centrale bibliotheek. Ook werkt de Albert Heijn aan een grote foodmarkt, is er ruimte voor een fietsenstalling en komen er verschillende winkels in het gebouw.

Het café van de nieuwe centrale bibliotheek gaat Meneer Potter heten, een verwijzing naar de Potterstraat en de bekende boekenreeks. De andere horecazaak krijgt de naam NODA. Hier kunnen gasten kleine gerechtjes bestellen om te delen.