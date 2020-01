Het Ledig Erf in Utrecht gaat op de schop. De huidige inrichting van de Tolsteegbarrière en -brug past volgens de gemeente niet meer bij deze tijd.

Momenteel rijden er dagelijks 9.000 fietsers en 2.700 motorvoertuigen via het gebied de stad in of uit. Voor voetgangers en mindervaliden is er vaak te weinig ruimte. Met het nieuwe ontwerp moeten fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen op de Tolsteegbarrière en -brug.

De stoepen moeten breder worden en auto's moeten zich meer als gastverkeer gaan gedragen. Ook wordt bijvoorbeeld de bocht naar de Wijde Doelen verbeterd, om fietsers te verleiden deze route door de binnenstad te nemen.

In het ontwerp is ook meer ruimte voor fietsparkeren gecreëerd. In totaal ontstaat er ruimte voor 133 tot 158 fietsparkeerplekken, afhankelijk van hoe dicht men de fietsen op elkaar zet. De bushalte wordt verplaatst om meer ruimte voor voetgangers vrij te maken.

De plannen voor de herinrichting van de Tolsteegbarrière en -brug liggen al jaren op tafel. Eerder werd de uitvoering uitgesteld vanwege onder meer onvoldoende capaciteit bij de gemeente en te weinig budget.

De gemeente hoopt in de loop van dit jaar te kunnen starten met de werkzaamheden.