Het Centraal Museum Utrecht laat vanaf 18 januari een selectie werken zien van de Utrechtse kunstenaar Dirkje Kuik en de Duitse Philipp Gufler. In Andere Geschiedenis volgens Dirkje Kuik en Philipp Gufler worden tekeningen, etsen en schilderijen van Kuik getoond, met Utrecht als inspiratiebron.

Kuik woonde en werkte haar hele leven in de Domstad en wordt gezien als een spil in het Utrechtse kunstleven. In zelfportretten beeldt Kuik zichzelf op verschillende manieren af: als egel met prikkelende stekels en een dodenmasker, of als man.

De tentoonstelling belicht Kuiks relatie tot Utrecht, haar zelfportretten en haar fascinatie voor verval en ruïne.

In opdracht van het museum maakte Gufler een quilt over het leven van Kuik. Het gezeefdrukte doek maakt onderdeel uit van een serie quilts waarin hij kunstenaars, schrijvers, een lhbti-tijdschrift en verdwenen 'queer-plekken' verbeeldt. Zo komen onder andere Johann Winckelmann, Wies Smals en het tijdschrift Die Freundin aan bod.

Andere Geschiedenis volgens Dirkje Kuik en Philipp Gufler opent 18 januari, tijdens de viering van het zeventigjarige bestaan van lhbti-belangenorganisatie COC Midden-Nederland, en is te zien tot en met 3 mei.