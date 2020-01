Utrecht

Nieuw kantoor langs A2 Leidsche Rijn wordt 10.000 vierkante meter groot

Het nieuwe kantoorgebouw naast The Wall in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn wordt 10.000 vierkante meter groot. Het gebouw krijgt vier lagen en parkeermogelijkheid voor ongeveer 150 auto's. Gebiedsontwikkelaar AM en BAM tekenden onlangs een overeenkomst voor de bouw.