Voetbal AZ overklast KV Mechelen, FC Utrecht verrast Bayer Leverkusen van Bosz AZ en FC Utrecht hebben vrijdag indruk gemaakt in hun oefenwedstrijd in Spanje. De Alkmaarders overklasten KV Mechelen (5-1) en de Utrechters verrasten in een doelpuntrijk spektakel het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz (4-3).