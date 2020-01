De Tweede Kamercommissie die de financiering van moskeeën in Nederland onderzoekt, daagt het bestuur van de omstreden AlFitrah-moskee in de Utrechtse wijk Overvecht voor de rechter, meldt het AD zondag. De commissie eist inzage in financiële stukken die de moskee eerder zou hebben geweigerd vrij te geven.

Het bestuur van de moskee verschijnt volgens de krant komende donderdag al voor de voorzieningenrechter.

De parlementaire ondervragingscommissie onderzoekt specifiek de geldstromen vanuit onvrije landen naar Nederlandse moskeeën. De AlFitrah-moskee zou niet bereid zijn geweest inzicht te geven in haar eigen documentatie.

De overheid vreest dat buitenlandse organisaties met geld invloed kopen in Nederland en op die manier hier hun ultraconservatieve versie van de islam verspreiden.

Enquêtecommissie-voorzitter Michel Rog bevestigt de gang naar de voorzieningenrechter aan het AD, maar geeft niet meer details over de zaak.

Onderzoek: 'Moskee heeft sektarische trekken'

Het Verwey-Jonker Instituut voerde vorig jaar in opdracht van de gemeente onderzoek uit naar de alFitrah-moskee in Utrecht. Daaruit bleek dat de moskee sektarische trekken heeft, zoals een gesloten karakter, groepsdruk, afstandelijkheid en hiërarchisch leiderschap.

Volgens de onderzoekers wordt de leerlingen (4-12 jaar) die lessen volgen bij de moskee "een zwart-witte visie op de islam geleerd, waarbij geen rekening wordt gehouden met de Nederlandse samenleving".

Uit het onderzoek bleek niet dat alFitrah actief aanzet tot radicalisering of geweld, maar het gedachtegoed van de moskee zou daarvoor volgens de onderzoekers wel een voedingsbodem kunnen zijn.

3,5 jaar geleden viel de FIOD binnen in het pand van de moskee, omdat de belastingdienst vermoedde dat de organisatie geld witwaste en terrorisme financierde.

'Advocaat van moskee verbaasd over gang naar rechter'

De advocaat van de AlFitrah-moskee, Anis Boumanjal, zegt in gesprek met de krant verbaasd te zijn dat de commissie zo snel naar de rechter stapt. Boumanjal had naar eigen zeggen graag eerst overlegd met de commissie.

De advocaat zegt verder dat de lessen die aan de leerlingen worden gegeven, passen bij de vrijheid van godsdienst die in Nederland geldt.