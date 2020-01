Een motorbestuurder reed in de nacht van zaterdag op zondag met bijna 100 kilometer per uur door de binnenstad van Utrecht tijdens een mogelijke straatrace. Dat meldt de politie via Instagram.

Surveillerende agenten zagen twee motorscooters met hoge snelheid vanaf de binnenstad richting Ondiep rijden. Een van de motoren werd door de politie aan de kant gezet, de andere motorrijder wist te ontkomen.

De gecontroleerde bestuurder reed 99 kilometer per uur, terwijl in de binnenstad een maximumsnelheid geldt van 50 kilometer per uur. Volgens de politie zal de boete voor de bestuurder "fiks" zijn.