De wereldberoemde timelapse van de kinderen van Utrechts kunstenaar Frans Hofmeester is vanaf 20 januari te bewonderen op schermen in het Centraal Museum in Utrecht.

Voor de video heeft Hofmeester zijn kinderen, Lotte en Vince, iedere week gefotografeerd. De foto's heeft hij gemonteerd in een timelapse, waardoor in een filmpje van een paar minuten te zien is hoe de twee kinderen opgroeien.

De filmpjes gingen viraal op sociale media. Het filmpje van zijn dochter, 'Portrait of Lotte', werd in totaal maar liefst vijftig miljoen keer bekeken.

De video's zijn vanaf 20 januari te bewonderen op schermen van de zijgevel van het Utrechtse Centraal Museum aan de Agnietenstraat. De timelapse is onderdeel van een serie andere video's die het museum toont in de openbare ruimte. Tot 13 februari is de video te zien in het museum.