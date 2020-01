De driehonderd vogelhuisjes bij het gebouw waar tot voor kort Hudson's Bay zat zijn afgelopen jaar ook leeg gebleven. De provincie gaat zich nu beraden of er extra maatregelen genomen moeten worden.

Toen de V&D uit het pand vertrok, voordat Hudson's Bay er zat, bleken er 73 nesten van gierzwaluwen te zitten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland besloot destijds om een ontheffing te verlenen voor het verwijderen van de nesten, met als voorwaarde dat er driehonderd nieuwe nestkasten terug zouden komen als de renovatie was afgerond.

De driehonderd nestkasten kwamen er, voor 300.000 euro. Eerder dit jaar bleek al dat er geen gierzwaluwen op afkwamen. Eind 2019 heeft de provincie de tweede verplichte monitoringsrapportage gekregen. Daaruit bleek dat er ook in 2019 geen vogel te bekennen was.

"Op dit moment is het nog onduidelijk of dit betekent dat de voorzieningen ongeschikt zijn, of dat de gierzwaluwen op eigen beweging elders verbleven", laat de provincie weten. "De provincie zal begin 2020 bepalen of er aanleiding is aanvullende maatregelen op te leggen."