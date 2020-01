Het informatiebord van het voormalige De Uithof is woensdagochtend naast een boerderij aan de Toulouselaan in Utrecht onthuld. Ruim een jaar geleden werd de naam officieel veranderd naar Utrecht Science Park. Met behulp van het informatiebord moet de historie van De Uithof in ere gehouden worden.

Samen met GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer mocht wethouder Klaas Verschuure het doek van het 1,40 bij 1,10 meter grote bord trekken.

Het informatiebord staat al sinds een paar weken naast de oude boerderij die de naam De Uithof draagt. Tot de jaren zestig was de boerderij in bedrijf, waarna het gebouw onderdeel werd van de faculteit Diergeneeskunde. Tegenwoordig is daar kinderdagverblijf Partou gevestigd.

In november 2018 werd besloten dat De Uithof een nieuwe naam zou krijgen. Tot ruim 56 jaar geleden heette het gebied de Johannapolder. Sinds de vestiging van de universiteit in het gebied werd de naam De Uithof eraan verbonden.

De tekst en het beeld op het bord zijn tot stand gekomen met medewerking van de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht en beeldmateriaal van de Universiteit Utrecht. Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht zorgen voor het onderhoud.