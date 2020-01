Jan van Zanen is dinsdagavond officieel herbenoemd als burgemeester van Utrecht. Hij gaat daarmee zijn tweede termijn van zes jaar als burgemeester van de stad in.

In de raadszaal van het stadhuis werd Van Zanen geroemd door commissaris van de Koning Hans Oosters. Volgens Oosters heeft Van Zanen een enorm netwerk opgebouwd voor Utrecht binnen zowel het internationale bedrijfsleven als in het Haagse.

Van Zanen noemt het burgemeesterschap "een eervol ambt" en ziet zijn tweede termijn met vertrouwen tegemoet. "Ook de komende jaren zet ik mij graag voor Utrecht in. De stad van mijn dromen."

Sinds 1 januari 2014 bekleed Van Zanen de burgemeesterspost van Utrecht. Daarvoor was hij negen jaar de burgemeester van Amstelveen. Tussen 1998 en 2005 was hij wethouder in Utrecht.

De komende jaren wil Van Zanen de stad nog veiliger maken. Samenwerking tussen Utrechters is volgens hem essentieel. "We moeten het ook hebben van mensen in de wijken en buurten."

Na een toespraak van onder andere de commissaris van de koning werd Van Zanen naar voren gevraagd om de belofte en de verklaring af te leggen, en de papieren te ondertekenen. Hiermee is hij zijn tweede termijn van zes jaar als burgemeester van de stad ingegaan.