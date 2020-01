Oud-wethouder Frits Lintmeijer wordt de nieuwe voorzitter van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving. Deze commissie heeft als doel om de gemeente Utrecht te adviseren over beeldende kunst in de openbare ruimte.

De Utrechtse collectie bestaat inmiddels uit ruim vierhonderd kunstwerken in de openbare ruimte, namelijk op pleinen, in parken en in openbare gebouwen zoals scholen, bibliotheken, wijkbureaus en parkeergarages.

"Utrecht heeft een rijke historie op het gebied van kunst in de openbare ruimte. De groeispurt van de stad kan niet zonder verrassing, ontroering en soms ook discussie over hoe we de stad beleven. Kunst kan daar een grote rol in spelen, ook in de nieuwe stadsdelen die nu van de tekentafel komen", aldus de nieuwe voorzitter.

Lintmeijer was in de periode van 2010 tot 2014 wethouder in de gemeente Utrecht. Hij had onder andere cultuur en monumenten in zijn portefeuille.

De gemeente Utrecht geeft al zeventig jaar kunstenaars opdracht om kunst te maken in de openbare ruimte. De onafhankelijke commissie adviseert de gemeente bij de keuzes voor kunstenaars en hun ontwerpen.

Binnen de commissie heeft de voorzitter geen stemrecht. De aanstelling is voor een periode van vier jaar. Hiervoor bekleedde Cees van Eijk deze functie.