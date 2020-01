Utrecht

Lot van Hooijdonk weer genomineerd voor titel Beste Lokale Bestuurder

De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk is weer genomineerd voor de titel Beste Lokale Bestuurder. Ze werd vorig jaar ook al genomineerd en won eerder al de prijs Beste Bestuurder onder de 40 jaar. De gemeente Utrecht is daarnaast genomineerd voor de titel Best Bestuurde decentrale overheid.