De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen roept zijn partij de VVD op om een vuurwerkverbod te steunen.

"Ik ben al heel lang voor een vuurwerkverbod. Op dat punt ben ik het oneens met de VVD", zei Van Zanen in het radioprogramma 1 op 1.

Tijdens het radioprogramma werd Van Zanen aan de tand gevoeld door journalist Sven Kockelmann. Het ging over onder meer de jaarwisseling en vuurwerk.

In 1 op 1 zegt Van Zanen dat hij geen andere conclusie kan trekken, al is het met tegenzin. "Ik betreur het zeer, maar we hebben het volstrekt uit de hand laten lopen. Ik ben wel voor de weg van de geleidelijkheid."

De Utrechtse burgemeester is lang betrokken geweest bij de VVD. Zo was hij van 2003 tot 2008 landelijk partijvoorzitter. De VVD is op dit moment tegen een vuurwerkverbod.