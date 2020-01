De gemeente Utrecht is gestart met de aanleg van het laatste gedeelte van de Oosterspoorbaan. Daardoor loopt het groengebied straks vanaf de Koningsweg door tot aan de Maliesingel. Door het park, dat is aangelegd op een vroegere spoorbaan, loopt een lang fiets- en wandelpad.

Een gedeelte van het park is al vanaf 2017 in gebruik. De komende weken wordt er gewerkt aan het laatste stukje, namelijk de aansluiting vanaf de Abstederdijk op de Maliesingel.

Het nieuwe fietspad wordt 3,5 meter breed en komt direct tegen de spoordijk. Het wandelpad komt tegen de achtertuinen van de huizen aan de singel. Er worden ook elf nieuwe bomen geplant. Over het water van de Mintstroom komt een nieuwe brug.

De werkzaamheden duren een aantal maanden. Het park en de nieuwe route moeten in het voorjaar klaar zijn.

Aan het project Park Oosterspoorbaan is jarenlang gewerkt, zowel door de gemeente als omwonenden. De Oosterspoorbaan was oorspronkelijk een spoorbaan aangelegd in 1874 tussen Utrecht en Hilversum en een van de oudste sporen van Nederland. Sinds eind 2012 is het niet meer in gebruik.