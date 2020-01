Bij een eenzijdig auto-ongeval aan 't Goylaan in de Utrechtse wijk Hoograven is woensdagochtend een persoon zwaargewond geraakt, meldt de politie Utrecht via Twitter.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of hij of zij in levensgevaar is.

Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht.