Tijdens de jaarwisseling in Utrecht heeft de politie 38 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, openbare dronkenschap, het plegen van vernielingen en het bezit van illegaal vuurwerk. Een politieagent en een nog onbekende andere man raakte gewond door vuurwerk op de Tigrisdreef.

De agent liep een gescheurd trommelvlies op. Het andere slachtoffer is met letsel aan het gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Wie verantwoordelijk was voor het vuurwerk is nog onduidelijk.

Op de Marco Pololaan en de Marshalllaan in de wijk Kanaleneiland werden agenten bekogeld met vuurwerk. Daarbij sneuvelde een ruit van de politieauto. Drie personen zijn aangehouden.

Later die avond assisteerde de politie de brandweer bij een voertuigbrand aan de Marshalllaan. Ook hier werden de hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Of daar tevens personen zijn aangehouden is niet bekend.

Tijdens de jaarwisseling vond rond 4.30 uur een mogelijk schietincident plaats op een woning in de wijk Lunetten. De politie trof ter plaatse kogelgaten en lege hulzen aan. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Deze jaarwisseling had Utrecht 84 vuurwerkvrije zones, bij onder andere dierenverblijven, parken en natuurgebieden. Vorig jaar waren dit er 31. De zones werden aangegeven met krijtafbeeldingen op de grond, in plaats van borden. De afbeeldingen zijn biologisch afbreekbaar.

Vorig jaar was de jaarwisseling in Utrecht relatief rustig verlopen. Wel waren er meerdere autobranden in de stad. In totaal werden toen veertien mensen aangehouden, waaronder voor bedreiging van de politie, vuurwapenbezit en mishandeling.