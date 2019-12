De politie heeft zondagavond in het Utrechtse Kanaleneiland twee personen aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij meerdere autobranden. Op locaties in Overvecht, Riverenwijk en Kanaleneiland gingen die avond vijf auto's in vlammen op.

De mannen, beiden negentien jaar oud en afkomstig uit Utrecht, gedroegen zich verdacht bij een geparkeerde auto in Kanaleneiland. Kort daarna vloog het voertuig in brand en renden zij met zijn tweeën weg.

Na een korte achtervolging werden de twee rond 23.05 uur aan de Adenauerlaan in Kanaleneiland in de kraag gevat. Of de mannen verantwoordelijk zijn voor alle branden is onbekend. Ze zitten momenteel vast en de politie is een onderzoek gestart naar hun betrokkenheid bij de branden.

Voorgaande jaren werden in dezelfde tijd ook meerdere autobranden gepleegd in Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland. In 2018 werden 41 meer autobranden gepleegd dan in het jaar daarvoor.