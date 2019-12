De tramaanslag op het 24 Oktoberplein, de eerste rit van de Uithoflijn en de opening van de grootste fietsenstalling ter wereld; Utrecht heeft een bewogen jaar achter de rug. Een foto-overzicht van het jaar 2019 in Utrecht.

In januari werd een 12 meter hoge walvis geplaatst in de singel bij TivoliVredenburg. Het kunstwerk, getiteld Skyscraper, kwam er op initiatief van de Universiteit Utrecht. Maker Studio KCA wil met het werk aandacht vragen voor de problemen van plastic soep in de oceaan. (Foto: DUIC.nl)

De Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat werd afgelopen jaar het middelpunt van een discussie binnen de kerk. Het gebouw zou verkocht worden, maar veel kerkgangers waren hierop tegen. Aartsbisschop Wim Eijk besloot uiteindelijk om het gebouw toch aan te houden. (Foto: DUIC.nl)

Duizenden spreeuwen kwamen meerdere dagen in januari kort voor zonsondergang samen boven Leidsche Rijn en vertoonden daar een mooi schouwspel. Uit het niets kwamen de vogels samen voor een spreeuwendans. Na een half uur vertrokken ze weer. (Foto: DUIC.nl)

In maart kwamen vier mensen om het leven bij de tramaanslag op het 24 Oktoberplein. Verdachte Gökmen T. werd diezelfde dag na een uitgebreide klopjacht gearresteerd. Tienduizenden mensen liepen mee in een stille tocht ter nagedachtenis aan de slachtoffers. (Foto: DUIC.nl)

Een mysterieus gangenstelsel onder verschillende woningen in Lombok hield de wijk een dag in de greep. Na het vinden van de gang gingen specialisten van het leger met een robot kijken waarvoor de tunnel gebruikt werd. Ze vonden niks opvallends. Het doel van de tunnel van 18 meter lang is nooit achterhaald. (Foto: DUIC.nl)

Het stadhuis is grondig gerenoveerd. Maandenlang moest de gemeenteraad vergaderen in een vervangend kantoorpand. Er werden onder meer 40.000 dakpannen van het dak gehaald en schoongemaakt. De kapotte dakpannen werden vervangen. (Foto: DUIC.nl)

De Utrechtse roeivereniging Triton heeft na 52 jaar weer de Varsity gewonnen. De Varsity, ook wel de Nationale Universiteitsroeiwedstrijden genoemd, is het grootste en oudste sportevenement voor studenten van Nederland. Honderden mensen zagen dit jaar Triton winnen, voor het eerst sinds 1967. (Foto: DUIC.nl)

De wijzerplaten van de Domtoren zijn eind april verwijderd. De platen uit 1915 maken plaats voor de ingrijpende restauratie van de toren. Die gaat nog jaren duren. (Foto: DUIC.nl)

In mei werd groot alarm geslagen toen de vlammen uit een pizzeria op de Nobelstraat sloegen. De bewoners boven het restaurant sliepen nog en moesten het huis uit vluchten. Niemand raakte gewond, maar het gebouw was verwoest. (Foto: DUIC.nl)

Utrecht heeft sinds augustus met 12.500 plekken de grootste fietsenstalling ter wereld. Terwijl tientallen aanwezigen toekeken, openden staatssecretaris Stientje van Veldhoven, wethouder Victor Everhardt, president-directeur NS Roger van Boxtel en directeur Projecten ProRail Ans Rietstra de stalling fietsend. (Foto: DUIC.nl)

In augustus maakte schilderscollectief De Strakke Hand de hoogste muurschildering in de stad af, op een flat in de wijk Overvecht. Dit jaar leverden de schilders meerdere muurkunstwerken af verspreid over Utrecht. (Foto: DUIC.nl)

Ruim twintig mensen moesten in oktober achter in de politiebus mee nadat ze werden opgepakt bij een kraakactie op de Burgemeester Reigerstraat. De Mobiele Eenheid (ME) moest eraan te pas komen om de actievoerders uit de gebouwen te halen. De panden op nummers 48-53 staan al geruime tijd leeg en werden ook al eerder gekraakt. (Foto: DUIC.nl)

Victor Everhardt is als wethouder negen jaar lang verantwoordelijk geweest voor het stationsgebied in Utrecht. Dit jaar kwam daar een einde aan. Hij vertrok naar Amsterdam om daar wethouder te worden. Ondertussen is zijn vervanger ook bekend: Eelco Eerenberg uit Enschede. (Foto: DUIC.nl)

In oktober kwamen honderden boeren met hun trekkers naar het RIVM in Bilthoven. De vele trekkers reden ook door Utrecht en zorgden voor verschillende opstoppingen. (Foto: DUIC.nl)

Een paar dagen per jaar kleurt de Oude Hortus in Utrecht goudgeel als de bladeren van de ginkgo van kleur veranderen. De boom werd rond 1750 geplant en is daarmee zo'n 270 jaar oud. Het is waarschijnlijk een van de oudsten in zijn soort in Europa. (Foto: DUIC.nl)

Op 16 december was het zover: de eerste officiële dag van de Uithoflijn. Het was voor veel passagiers nog onwennig en ook het personeel keek soms vragend om zich heen, maar de volle trams vertrokken met regelmaat naar het Utrecht Science Park. (Foto: DUIC.nl)