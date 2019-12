Wilbert van der Hulst is deze week door burgemeester Jan van Zanen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding omdat hij al 38 jaar actief is als klokkenluider bij het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG).

Van der Hulst is sinds 1995 luidmeester. Als luidmeester heeft hij de leiding tijdens luidingen van de klokken, zoals in de Domtoren. Daarnaast is hij ook voorzitter geweest van het UKG en voor een lange periode voorzitter van het College van Luidmeesters.

Als actief lid heeft Van der Hulst daarnaast bijgedragen aan het opleiden van klokkenluiders.

In de Utrechtse binnenstad is er een verzameling van 58 luidklokken, waarvan er maar liefst twintig ouder zijn dan 400 jaar. Het UKG telt iets meer dan 900 leden en ruim tachtig daarvan zijn actief als klokkenluider op acht plekken in Utrecht. Tijdens kerstavond vierde het UKG het veertigjarig bestaan.