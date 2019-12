Albert Arp, directeur van de Jaarbeurs, wil dat het Utrechtse beurscentrum met de aankomende vernieuwing weer onderdeel gaat worden van de stad. "Van een introvert geheel met al dat lelijke verkeer naar een plek waar ook mensen uit de stad graag naartoe willen komen."

De afgelopen jaren leek het er al vaker van te komen, maar aan het eind van 2019 werden daadwerkelijk de plannen bekendgemaakt voor de vernieuwing van de Utrecht Jaarbeurs.

"Ik werd een beetje gek aangekeken toen ik het plan liet zien aan directeuren van andere beurzen in Europa, want we leveren vierkante meters in", vertelt Arp in gesprek met DUIC. "Maar wij willen groeien in aantrekkelijkheid. Door 30 procent van ons vastgoed in te leveren hopen we dat andere partijen mee gaan ontwikkelen aan de nieuwe wijk."

Architectenbureau MVRDV werd vervolgens ingeschakeld om mee te denken over het nieuwe beurs-, event- en congrescentrum, maar ook voor het gebied eromheen, waar ook duizenden woningen en vele kantoorplekken moeten komen. Zo krijgt de nieuwe Utrechtse wijk een stadspark.

Het terrein loopt bovendien door tot over het Merwedekanaal, grenzend aan Kanaleneiland en moet ook gebruik gaan maken van het water. Ook zijn er plannen voor een theater en grote concertzaal en, naast het Galaxy Jaarbeurs Hotel, nóg een hotel.

Kleiner in volume

De nieuwe Jaarbeurs wordt kleiner in volume, maar gaat veel meer functies krijgen. Het past volgens Arp in de wensen van huidige en toekomstige klanten.

"Met de nieuwe Jaarbeurs hopen wij in te kunnen spelen op de behoeften van onze klanten, bezoekers en de bewoners van Utrecht. Wij willen meebouwen aan een aantrekkelijke stad, waarbij leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan."

Die aantrekkelijkheid wordt naast woningen ook gezocht in onder meer een nieuwe theater- en concertzaal. Hoe groot die zullen worden of hoe ze eruit gaan zien is nog niet zeker. "Het zal zeker de concurrentie aan kunnen gaan met Ahoy of Afas Live", aldus Arp.

Volgens de directeur moet het beurscentrum in de stad gaan passen en daarbij niemand voor de voeten lopen. "Utrechters moeten zich weer verbonden voelen met de plek."