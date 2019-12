De politie heeft zondag- en maandagavond in twee verschillende zaken vier tieners aangehouden voor het vernielen van een camerapaal en een bushokje op de Tigrisdreef in de Utrechtse wijk Overvecht.

Drie jongens staken zondag rond 20.15 uur een camerapaal in brand. Het gaat om een camera die is geplaatst in het kader van autobranden en de jaarwisseling. Het drietal vluchtte na de brandstichting, maar twee van hen, een zestien en zeventienjarige jongen uit Utrecht, konden kort daarna worden aangehouden. De politie is nog op zoek naar de derde verdachte.

Het tweetal is inmiddels weer heengezonden, maar blijft verdachten in de zaak. Burgemeester Jan van Zanen heeft hen een gebiedsverbod met meldplicht opgelegd.

Het tweede incident vond plaats op maandag rond 23.20 uur. Drie jongens bliezen de bushalte aan de Tigrisdreef op met zwaar vuurwerk. Vervolgens gingen zij ervandoor. De politie hield kort daarna twee zestienjarige jongens aan op de Saharadreef. Bij het doorzoeken van hun huis werd nog meer vuurwerk aangetroffen. De derde verdachte werd staandegehouden op de Bostondreef. Zijn rol bij het incident wordt onderzocht.