Utrecht

Gratis krant De Oud-Utrechter stopt na negen jaar

Het gratis blad De Oud-Utrechter stopt ermee na negen jaar. Het blad voor 50-plussers in Utrecht werd in 2010 opgericht en kwam elke twee weken uit met een gratis editie. De laatste editie ligt nu echter in de schappen, want de inkomsten bleven achter.