Door een ongeval met meerdere auto's is maandagavond de parallelbaan van de Leidsche Rijntunnel dicht in de richting van Den Bosch, meldt Rijkswaterstaat via Twitter. Dit leidt vooralsnog niet tot vertraging op de weg.

Het ongeval met ten minste zes voertuigen gebeurde bij knooppunt Oudenrijn.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Daarbij is ook een traumahelikopter opgeroepen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Ook de oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.