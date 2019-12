De gemeente Utrecht heeft besloten dat er geen trappen komen in de kades van het Amsterdam-Rijnkanaal bij de nieuwbouwwijk Leeuwesteyn in Leidsche Rijn.

Dat laat de gemeente per brief aan de raad weten. Er worden geen trappen geplaatst omdat dit zou uitnodigen tot zwemmen, wat erg gevaarlijk is. Aan de andere kant van het kanaal zitten wel trappen in de kade, omdat boten daar moeten kunnen aanmeren.

Wethouder Kees Diepeveen ging na vragen van de VVD na of er niet alsnog trappen geplaatst zouden moeten worden in gesprek met Rijkswaterstaat, eigenaar van het Amsterdam-Rijnkanaal en de kades. Rijkswaterstaat wilde echter geen trappen in de kades, want dit zou mogelijk zwemmers trekken.

In Leidsche Rijn wordt de nieuwbouwwijk Leeuwesteyn gebouwd. In de wijk komen ongeveer 1.100 huur- en koopwoningen langs het kanaal. De gemeente bevestigt dat de kades wel zo worden gemaakt dat het mogelijk is om uit het water te klimmen als dat nodig is.