Twee mannen hebben zondagavond een man bedreigd en beroofd van zijn fiets op de Zandweg in De Meern.

Het incident gebeurde rond 23.30 uur ter hoogte van de PVCV/fietsbrug. Het slachtoffer werd bedreigd met een mes en moest zijn fiets afstaan. Vermoedelijk zijn de verdachten tussen de achttien en twintig jaar oud.

De fiets die gestolen is betreft een zwarte Pelikaan met witte banden en een rek voorop. De politie komt graag in contact met mensen die de verdachten mogelijk gezien hebben of meer weten over de diefstal.