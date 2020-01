Een achttienjarige man uit Ede is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden voor een gewapende overval die hij vrijdagmiddag gepleegd zou hebben op een zaak in winkelcentrum Nova in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

De verdachte werd in Nijmegen aangehouden. Hij is opgesloten en wordt zaterdag verhoord door de recherche.

Vrijdagmiddag om 17.00 uur werd de zaak in het winkelcentrum overvallen. Het personeel werd door de verdachte met een steekwapen bedreigd. De dader ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.