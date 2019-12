Als het aan het Utrechtse college van burgemeester en wethouders ligt, wonen asielzoekers en andere woningzoekenden straks samen in een azc in Utrecht. Ook stelt het college de gemeenteraad voor om driehonderd nieuwe opvangplekken te realiseren.

De plannen zijn vormgegeven met input van inwoners, vluchtelingen, statushouders en andere belanghebbenden. Het experiment Plan Einstein is daarbij het uitgangspunt, waarbij in het azc activiteiten en cursussen worden aangeboden voor zowel omwonenden als asielzoekers.

"Utrecht wil als stad van mensenrechten ook in de toekomst een bijdrage blijven leveren aan de opvang van vluchtelingen", aldus verantwoordelijk wethouder Maarten van Ooijen. "Met Plan Einstein bieden we ook huisvesting aan andere woningzoekenden zoals jongeren of alleenstaanden. Deze positieve manier van integratie biedt zowel bewoners van een azc als wijkbewoners kansen om samen verder te werken aan hun toekomst."

Utrecht startte in 2016 met Plan Einstein na een toename van het aantal vluchtelingen uit met name Syrië. In de wijk Overvecht kwam een tijdelijke opvang met woningen voor starters en asielzoekers waar activiteiten werden georganiseerd voor omwonenden. De aanpak bleek succesvol en is in 2018 voortgezet in Oog in Al, naast het bestaande azc aan de Joseph Haydnlaan.

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe locaties in beeld. Bij het kiezen van een geschikte locatie moet rekening worden gehouden met een toename of terugloop van het aantal asielzoekers.