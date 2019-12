Van de Utrechtse kinderen die in de afgelopen jaren door hun vader of moeder zijn meegenomen naar Syrisch strijdgebied, zijn er dertien nog in dat land.

Het gaat om zeven kinderen die in Utrecht zijn geboren en zes kinderen die niet officieel in Nederland zijn geregistreerd, schrijft de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

In totaal zijn 21 mensen vertrokken naar het strijdgebied. Drie van hen zijn waarschijnlijk gesneuveld. Tegen iedereen die naar het strijdgebied in Syrië is gereisd, loopt volgens de burgemeester een strafrechtelijk onderzoek.

De dertien kinderen komen uit drie gezinnen. In totaal zijn vier vrouwen uitgereisd, van wie er twee in een detentiekamp zitten. Zij hebben in totaal zes kinderen, die ook in het kamp verblijven.

Terugkeerders worden door gemeente gemonitord

Negen andere uitreizigers zijn teruggekeerd naar Utrecht. Dat zijn vier mannen, één vrouw en vier kinderen. Deze personen worden door de gemeente gemonitord, aldus de burgemeester. Zo wordt in de gaten gehouden of hun re-integratie goed verloopt.

De gemeente meldt verder zicht te hebben op zes personen met extremistisch gedachtegoed en extremistische uitlatingen. Het gaat dan niet alleen om ronselaars en radicale predikers, maar ook bijvoorbeeld om links- en rechts-extremisten.

De gemeente werkt in het kader van radicalisering samen met het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de NCTV, de Raad voor de Kinderbescherming en de reclassering. Zij komen elke twee weken bij elkaar om nieuwe ontwikkelingen te bespreken.