De gemeenteraad van Utrecht heeft donderdag een nieuw voorstel voor het Nieuwe Zandpad aangenomen. De nieuwe prostitutiezone moet kleiner worden en meer ruimte bieden aan sekswerkers die via internet klanten werven. Ook moeten er meer handhavers komen.

Ook wil de gemeenteraad een nachtsluiting tussen 3.00 en 7.00 uur invoeren. Dit zou veiliger zijn voor de sekswerkers en de overlast voor omwonenden beperken. Eerder spraken de politie en het Openbaar Ministerie (OM) hun zorgen uit over het gebrek aan een nachtsluiting.

De gemeente is al jaren op zoek naar kandidaten die de nieuwe prostitutiezone willen bouwen en exploiteren. Het is sinds de sluiting door oud-burgemeester Aleid Wolfsen in 2013 niet gelukt om een oplossing te vinden voor raamprostitutie in Utrecht.

Het stadsbestuur in Utrecht gaat nu een nieuwe aanbesteding uitschrijven voor de ontwikkeling en exploitatie van het Nieuwe Zandpad. De voorwaarden zijn flink gewijzigd ten opzichte van eerdere aanbestedingen.

Aantal werkruimten teruggebracht naar 128

De regelgeving zou nu effectiever zijn en knelpunten voor ontwikkelaars en exploitanten zouden zijn weggenomen. Zo moeten er meer medewerkers van handhaving, meer hulpverlening en een vertrouwenspersoon komen op het Nieuwe Zandpad. Bovendien wordt het maximumaantal werkruimten teruggebracht van 162 naar 128.

Om beter te kunnen controleren, wil de gemeente de prostitutiezone niet te snel te groot maken. Er moeten wel voldoende werkruimten zijn voor minimaal drie exploitanten. Daarom wordt gestart met 96 werkruimten.

Zodra het met deze 96 werkruimten qua bezetting, veiligheid en omgevingsbeheer goed loopt, is er ruimte voor uitbreiding naar 128 werkruimten.

Extra handhavers overdag en 's nachts aanwezig

De gemeente wil verder dat de extra handhavers overdag en 's nachts in het gebied aanwezig zijn en zo een band kunnen opbouwen met de sekswerkers. Dienst- en hulpverlening wordt daarnaast uitgebreid met voorlichting en activiteiten om de positie van de sekswerkers te versterken. Ook wordt gezocht naar een vertrouwenspersoon voor sekswerkers in de stad.

Tot slot wil de gemeente een deel van de veiligheidsregels effectiever maken. Zo wordt bijvoorbeeld mogelijk dat exploitanten de beveiliging van hun bedrijven gezamenlijk organiseren met een gecertificeerd beveiligingsbedrijf.

Als er nieuwe exploitanten worden gevonden, dan kan het Nieuwe Zandpad in 2022 open.