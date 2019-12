Het aantal inzamelpunten voor kerstbomen in Utrecht is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. Begin dit jaar waren er achttien inzamelpunten, in januari 2020 zijn het er veertig.

Bewoners kunnen hun kerstboom van 2 tot en met 31 januari naar een van de inzamelpunten brengen. Ook worden kerstbomen huis-aan-huis opgehaald in de weken van 6 en 13 januari. "We hopen dat we hiermee onze inwoners beter tegemoet komen en dat zij gemakkelijk gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden", zegt wethouder Klaas Verschuure.

Omdat kerstbomen niet gecomposteerd kunnen worden via het normale groente-, fruit- en tuinafval, moeten ze apart worden ingezameld en verwerkt. "De apart ingezamelde kerstbomen verwerken we in Utrecht tot speciale compost, dat goed werkt als bodembedekker", aldus de gemeente.