De vijftienjarige Utrechtse skateboardster Keet Oldenbeuving, beter bekend als 'Skatekeet', heeft woensdagavond tijdens het Sportgala in AFAS Live in Amsterdam de Young Talent Award ontvangen.

Oldenbeuving werd in oktober in Rusland Europees kampioen op het onderdeel street.

In 2020 hoopt de Utrechtse op een plak tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Skateboarden staat dan voor het eerst op het programma.

Het is niet de eerste keer dat Oldenbeuving in de publiciteit komt. In 2015 maakte regisseur Edward Cook een documentaire over de destijds tienjarige talentvolle skater. De documentaire werd uitgezonden tijdens het documentairefestival IDFA.