Utrecht

Rechtbank vraagt om opheldering over afwezigheid Gökmen T. op zitting

De rechtbank in Utrecht heeft om opheldering gevraagd naar aanleiding van berichtgeving dat Gökmen T. maandag wel bereid was naar de zitting te komen in het proces over de tramaanslag. Er werd medegedeeld dat de man zich juist verzette en er geweld nodig zou zijn om T. naar de rechtbank te vervoeren.