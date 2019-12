Alle 43 huidige bewoners van de zorgflat De Keizershof in Transwijk verhuizen in de loop van januari 2020.

Begin november werd bekend dat de bejaarde bewoners moesten verhuizen omdat er een conflict was ontstaan tussen de zorgaanbieder in het pand Ontzorgd Wonen en de vastgoedinvesteerder Coltavast. De investeerder wilde alleen investeren in zelfstandige woningen in het pand en stelde dat het pand niet geschikt meer zou zijn om zorg in te verlenen.

Door de plotselinge verhuizing verkeerden de bewoners enige tijd in onzekerheid. Inmiddels is bekend dat zorgaanbieder Ontzorgd Wonen alle bewoners individueel heeft benaderd en dat zij in de loop van januari 2020 verhuizen naar andere locaties.

De situatie en werkwijze rondom de verhuizing waren volgens de PvdA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, VVD en SP in Utrecht "ondoorzichtig en onduidelijk" voor de bewoners. Het was bijvoorbeeld lang niet helder of alle bewoners al vervangende woonruimte hadden.

Ook de gemeente Utrecht betreurt de ontstane situatie in de Keizershof. "Dat inwoners, op hoge leeftijd, die dachten in een beschutte woonomgeving te wonen, alsnog moeten verhuizen past niet bij ons beeld van zorgvuldige ouderenzorg", schrijft wethouder Anke Klein in antwoorden op schriftelijke vragen.

De wethouder zocht naar aanleiding van de vragen uit waar de bewoners naartoe gingen. 23 bewoners die aangewezen zijn op verpleeghuiszorg gaan naar een aanbieder van ouderenzorg in Utrecht en een deel van de bewoners verhuist naar locaties buiten Utrecht, bijvoorbeeld omdat hun kinderen daar wonen. Ook zijn er bewoners die verhuizen naar andere locaties van Ontzorgd Wonen.