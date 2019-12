Het Volksbuurtmuseum heeft nog nooit zo veel bezoekers getrokken als in 2019. Het museum hoopt in de kerstvakantie de tienduizendste bezoeker te ontvangen.

Het museum kreeg in 2018 7.529 mensen over de vloer. Dat zijn er minder dan in 2017, toen het museum 9.154 bezoekers trok. Van 2014 tot 2017 ontving het museum tussen de zesduizend en zevenduizend bezoekers.

Het record is vooral te danken aan de succesvolle tentoonstelling De Zeven Steegjes, een leven lang buurten. Al meer dan vierduizend bezoekers bezochten de tentoonstelling over dit unieke stukje Utrecht.

Het museum, ontstaan en verankerd in Wijk C, wil een breder publiek bedienen door ook de verhalen van bewoners uit andere Utrechtse stadsdelen te laten zien.

De tentoonstelling over de Zeven Steegjes is nog tot en met 16 februari 2020 te zien.