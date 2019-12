De politie heeft in de Utrechtse wijk Ondiep een 25-jarige man gearresteerd in verband met een woningoverval en een straatroof.

Eerst kwam er een melding uit de Hyacintstraat in Utrecht binnen. Daar opende een bewoner de voordeur voor een onbekende. De man die voor de deur stond, bedreigde de bewoner vervolgens met een groot mes.

De man eiste de autosleutels, die hij daarop kreeg. Na de overval maakte hij zich uit de voeten.

Even later zagen gealarmeerde politieagenten een man in de Savornin Lohmanstraat lopen. Hij voldeed precies aan het signalement dat de bewoner uit de Hyacintstraat had doorgegeven.

De man is direct aangehouden. De agenten troffen een groot mes aan bij de man.