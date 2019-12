Binnenland Gökmen T. mag eigen verdediging niet doen in zaak tramaanslag Utrecht Gökmen T. mag ondanks het verzoek van zijn advocaat André Seebregts niet alsnog zijn eigen verdediging voeren in de rechtszaak tegen hem op verdenking van onder andere viervoudige moord met een terroristisch oogmerk. De man heeft bekend op 18 maart een aanslag te hebben gepleegd op een tram in Utrecht.