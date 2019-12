De brandweer is maandag rond 18.45 uur uitgerukt voor een grote brand bij een papierrecyclingbedrijf aan de Groenewoudsedijk in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, meldt de Veiligheidsregio Utrecht via Twitter.

De brand woedt in een loods op een bedrijventerrein. Meerdere eenheden van de brandweer zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat het overslaat naar een van de andere loodsen.

De brand gaat gepaard met veel rookontwikkeling, die momenteel mede over de nabijgelegen A2 trekt.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook is het vooralsnog onduidelijk of er mensen in het pand waren op het moment dat de brand uitbrak.