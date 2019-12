De Uithoflijn heeft maandag de eerste officiële ritten gereden. Om de zes minuten vertrekt een tram vanaf Utrecht Centraal of Utrecht Science Park.

De tram zal elke doordeweekse dag van 6.00 tot 22.00 uur rijden. (Foto: Pro Shots)

De tramlijn vervangt buslijn 12, die in het verleden veel kritiek kreeg vanwege de grote drukte in de bussen. (Foto: Pro Shots)

De eerste ochtendspits van de Uithoflijn trok ook veel passagiers. (Foto: Pro Shots)

De trams rijden tien keer per uur in beide richtingen. (Foto: Pro Shots)

In de loop van 2020 moet het aantal trams verhoogd worden naar twaalf trams per uur in beide richtingen. (Foto: Pro Shots)