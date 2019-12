De eerste ritten van de Utrechtse Uithoflijn trokken maandagochtend veel reizigers. De tramlijn werd zaterdag na anderhalf jaar vertraging en een budgetoverschrijding van miljoenen euro's officieel geopend.

Maandagochtend ging de dienstregeling in. De tram vertrekt om de zes minuten tussen Utrecht Centraal en het Utrecht Science Park en doet er negentien minuten over.

De tramlijn vervangt buslijn 12, die in het verleden veel kritiek kreeg vanwege de grote drukte in de bussen. De eerste ochtendspits van de Uithoflijn trok ook veel passagiers.

De tram zal vanaf maandag elke doordeweekse dag om 6.00 uur vertrekken en tot 22.00 uur rijden. De trams rijden tien keer per uur in beide richtingen. In de loop van 2020 moet het aantal trams verhoogd worden naar twaalf trams per uur in allebei de richtingen.

Tram zaterdag feestelijk geopend

Afgelopen zaterdag werd de tram feestelijk in gebruik genomen. Geïnteresseerden konden die dag een gratis ritje maken met de tramlijn. "Mensen hebben veel tolerantie opgebracht en bedankt daarvoor. We hebben het samen met bloed, zweet en tranen voor elkaar gekregen", zei wethouder Lot van Hooijdonk tijdens de opening.

Volgens de oorspronkelijke planning hadden de eerste trams van de Uithoflijn in juli 2018 al moeten rijden, maar het project liep anderhalf jaar vertraging op, onder andere vanwege de verbouwing van het stationsgebied in Utrecht. De nieuwe tramlijn viel uiteindelijk 84 miljoen euro duurder uit.

Zaterdag werd er ook gedemonstreerd door tientallen ouders en hun kinderen bij de kruising Weg tot de Wetenschap en de Platolaan. Zij maken zich zorgen over de veiligheid.

Veel passagiers moesten maandag staan in de nieuwe trams. (Foto: DUIC.nl/Robert Oosterbroek)